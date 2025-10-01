Телеканал Qazsport объяснил сбои трансляции матча "Кайрат" — "Реал, передает BAQ.KZ. Ранее тысячи болельщиков пожаловались на сбои онлайн-трансляции на сайтах Qazsport и Qazaqstan.

"Во время трансляции футбольного матча между футбольными клубами "Кайрат" - "Реал Мадрид" , возникли технические неполадки, в результате чего зрителям не удалось в полном объеме просмотреть онлайн-трансляцию матча.

РТРК "Казахстан" провела все необходимые подготовительные технические работы до начала матча. Мощность серверов была увеличена втрое по сравнению с обычной нагрузкой, а система доставки видеопотока была оптимизирована. Однако, несмотря на оперативные попытки устранить возникшую проблему с самого начала трансляции, не удалось стабилизировать онлайн показ из-за внешних неполадок в интернет-сети", - говорится в сообщении.