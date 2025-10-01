LIVE LIVE
В Qazsport извинились за проблемы с трансляцией игры "Кайрат" - "Реал"

Болельщики не смогли подключиться к онлайн-трансляции

Сегодня, 16:00
Фото: Instagram/realmadrid

Телеканал Qazsport объяснил сбои трансляции матча "Кайрат" — "Реал, передает BAQ.KZ. Ранее тысячи болельщиков пожаловались на сбои онлайн-трансляции на сайтах Qazsport и Qazaqstan.

"Во время трансляции футбольного матча между футбольными клубами "Кайрат" - "Реал Мадрид" , возникли технические неполадки, в результате чего зрителям не удалось в полном объеме просмотреть онлайн-трансляцию матча.

РТРК "Казахстан" провела все необходимые подготовительные технические работы до начала матча. Мощность серверов была увеличена втрое по сравнению с обычной нагрузкой, а система доставки видеопотока была оптимизирована. Однако, несмотря на оперативные попытки устранить возникшую проблему с самого начала трансляции, не удалось стабилизировать онлайн показ из-за внешних неполадок в интернет-сети", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится всесторонний технический анализ ситуации. Корпорация принесла свои глубокие извинения зрителям за доставленные неудобства.

Напомним, что "Реал" разгромил "Кайрат" со счетом 0:5. 

Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков. 

Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" была определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч. 

Матч обеспечил рекордную загрузку отелей в Алматы. 

