В Qazsport извинились за проблемы с трансляцией игры "Кайрат" - "Реал"
Болельщики не смогли подключиться к онлайн-трансляции
Телеканал Qazsport объяснил сбои трансляции матча "Кайрат" — "Реал, передает BAQ.KZ. Ранее тысячи болельщиков пожаловались на сбои онлайн-трансляции на сайтах Qazsport и Qazaqstan.
"Во время трансляции футбольного матча между футбольными клубами "Кайрат" - "Реал Мадрид" , возникли технические неполадки, в результате чего зрителям не удалось в полном объеме просмотреть онлайн-трансляцию матча.
РТРК "Казахстан" провела все необходимые подготовительные технические работы до начала матча. Мощность серверов была увеличена втрое по сравнению с обычной нагрузкой, а система доставки видеопотока была оптимизирована. Однако, несмотря на оперативные попытки устранить возникшую проблему с самого начала трансляции, не удалось стабилизировать онлайн показ из-за внешних неполадок в интернет-сети", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится всесторонний технический анализ ситуации. Корпорация принесла свои глубокие извинения зрителям за доставленные неудобства.
Напомним, что "Реал" разгромил "Кайрат" со счетом 0:5.
Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.
Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".
Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" была определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.
Матч обеспечил рекордную загрузку отелей в Алматы.
