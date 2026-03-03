В Щучинске по факту пожара в одном из кафе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в прокуратуре Акмолинской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

Расследование ведётся по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

"Уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров. 2 марта был задержан владелец кафе «Центр плова». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", — сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.