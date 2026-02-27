Взрыв в кафе Щучинска: МЧС создало межведомственную комиссию по расследованию
Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингиса Аринова создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в городе Щучинске, передает BAQ.KZ.
Комиссия образована под председательством Главы МЧС. В её состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области.
Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев.
Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.
Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.
Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.
BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.
Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.
