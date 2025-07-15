На судебном заседании по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой была допрошена свидетельница Екатерина Юхатова. Она заявила, что в декабре 2023 года продала Перизат Кайрат автомобиль за 30 миллионов тенге через приложение Kaspi.kz.

По её словам, сделка прошла быстро.

"Мы встретились на стоянке в Алматы, Перизат осмотрела авто, оформила сделку через Kaspi, и после подтверждения от госуслуг деньги поступили мне на счёт", - рассказала Екатерина Юхатова.

Однако сразу после допроса подсудимая неожиданно заявила, что переговоры о покупке авто вела с неким мужчиной.

"Я впервые вижу эту женщину. У меня вся переписка осталась в телефоне, и все переговоры были с мужчиной. Я с ней не общалась".

Судья отметил, что подсудимая сможет изложить свою позицию в ходе её допроса.

Суд продолжает рассмотрение дела. Ранее в рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она рассказала, что в 2023–2024 годах тесно сотрудничала с подсудимой: продала ей квартиру, выполняла для неё ремонтные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также получала оплату как наличными, так и через переводы с личных счетов Перизат Кайрат и от имени общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

Кроме того, в суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.