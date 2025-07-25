Аружан Саин: детей-сирот могли переселить по фальшивому заключению
Здание признали аварийным по поддельной бумаге?
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Общественница Аружан Саин заявила о возможном подлоге документа при переселении сирот из детдома в Баганашыле, передает BAQ.KZ.
Аружан Саин, глава ОФ "Добровольное общество Милосердие", сделала громкое заявление в Facebook, обвинив чиновников в подлоге официального документа, ставшего основанием для переселения воспитанников областного детского дома №1 из Алматы в город Конаев.
По её словам, так называемое "техническое заключение" о признании здания аварийным было оформлено на несуществующее юридическое лицо — ГККП "Алматинский областной детский дом №1 Управления образования города Алматы". Однако, такого учреждения, по официальным данным, не существует с 2022 года. Более того, детский дом никогда не подчинялся Управлению образования Алматы — он относится к Алматинской области.
Саин отмечает, что общественники и СМИ неоднократно требовали обнародовать полный текст технического заключения, но в ответ акимат лишь прислал титульный лист, оформленный от имени несуществующей организации.
"Ни конкурса, ни договора на сайте госзакупок — нет. Как ТОО „Астанақұрылыссервис“ вообще проводило экспертизу? Бесплатно? Или просто взяли титульный лист старой госэкспертизы и перепечатали?" — пишет Саин.
Она призывает Генеральную прокуратуру, Антикор и Агентство по финансовому мониторингу провести проверку подлинности технического заключения и действий чиновников, допустивших переселение детей на его основании.
Напомним, в Алматы проводится всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК.
Детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.
До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
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