Общественница Аружан Саин заявила о возможном подлоге документа при переселении сирот из детдома в Баганашыле, передает BAQ.KZ.

Аружан Саин, глава ОФ "Добровольное общество Милосердие", сделала громкое заявление в Facebook, обвинив чиновников в подлоге официального документа, ставшего основанием для переселения воспитанников областного детского дома №1 из Алматы в город Конаев.

По её словам, так называемое "техническое заключение" о признании здания аварийным было оформлено на несуществующее юридическое лицо — ГККП "Алматинский областной детский дом №1 Управления образования города Алматы". Однако, такого учреждения, по официальным данным, не существует с 2022 года. Более того, детский дом никогда не подчинялся Управлению образования Алматы — он относится к Алматинской области.

Саин отмечает, что общественники и СМИ неоднократно требовали обнародовать полный текст технического заключения, но в ответ акимат лишь прислал титульный лист, оформленный от имени несуществующей организации.

"Ни конкурса, ни договора на сайте госзакупок — нет. Как ТОО „Астанақұрылыссервис“ вообще проводило экспертизу? Бесплатно? Или просто взяли титульный лист старой госэкспертизы и перепечатали?" — пишет Саин.

Она призывает Генеральную прокуратуру, Антикор и Агентство по финансовому мониторингу провести проверку подлинности технического заключения и действий чиновников, допустивших переселение детей на его основании.

Напомним, в Алматы проводится всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК.

Детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.