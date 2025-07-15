В суде по делу экс-главы фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" Перезат Кайрат была допрошена бухгалтер, которая ранее оказывала обвиняемой консультационные и отчётные услуги. Она подтвердила, что с 2019 года помогала Кайрат в оформлении документов для ИП, а в 2024 году дистанционно вела бухгалтерию компании Rebel Flowers, имея доступ к банковским счетам, передаёт BAQ.KZ.

По словам свидетельницы, официального трудового договора не было, услуги оказывались по устной договорённости. Основной контакт с Перезат Кайрат происходил через мессенджер.

В декабре 2023 года Перезат Кайрат попросила составить отчёт о пожертвованиях, якобы собранных на помощь Палестине. Свидетельница получила 100 тысяч тенге и данные, включая фото и сканы документов, через WhatsApp. Отчёт был составлен в произвольной форме и содержал информацию о приходах и расходах, основанную на словах Кайрат. Оригиналов документов бухгалтер не видела.

"Я просто свела все цифры, а документы должна была приложить сама Перезат. Там были сертификаты, заявления на переводы и переписка с представителями, но всё это на иностранных языках", — отметила она.

В ходе допроса также прозвучало, что во время паводков в 2024 году Перезат Кайрат просила помочь в подготовке писем от имени фонда для юридических лиц, желавших перевести деньги. Свидетельница подготовила шаблоны писем и договоров.

Кроме того, по её словам, Кайрат обратилась с просьбой найти индивидуальных предпринимателей, через которых можно было бы обналичить средства для оплаты юрт и биотуалетов, якобы закупленных в Китае.

"Она пояснила, что расчёт с поставщиками возможен только в наличной форме. Меня добавили в чат, где были фото и сообщения, что товар готов, но документов из Китая так и не поступило", — сказала свидетель.

На вопрос суда о фактических поставках товаров в адрес фонда она ответила, что не владеет такой информацией. Также ей неизвестно, были ли подписаны подготовленные ею договоры. В завершение она подтвердила, что ранее трижды давала показания и полностью их поддерживает.

Суд продолжает рассмотрение дела. Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто. Свидетельница заявила, что в декабре 2023 года продала Перизат Кайрат автомобиль за 30 миллионов тенге через приложение Kaspi.kz.

Ранее в рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она рассказала, что в 2023–2024 годах тесно сотрудничала с подсудимой: продала ей квартиру, выполняла для неё ремонтные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также получала оплату как наличными, так и через переводы с личных счетов Перизат Кайрат и от имени общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

Кроме того, в суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.