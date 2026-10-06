Бывшего главнокомандующего ВМС арестовали по делу о гибели 14 военнослужащих на Каспии
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Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана арестован в рамках расследования гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море. Об этом BAQ.KZ сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, бывшего главкома задержали военно-следственные подразделения МВД по делу о халатном отношении к службе.
«Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК капитан 1-го ранга. С санкции суда он арестован», – сообщили в МВД.
Имя арестованного в предоставленном МВД комментарии не называется. Досудебное расследование продолжается.
Накануне Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили первые результаты комплексной проверки Министерства обороны. Комиссия пришла к выводу, что трагедия в Мангистауской области выявила накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах. Предварительные результаты расследования указали на серьезные просчеты при планировании военных мероприятий и недостаточный контроль со стороны прежнего руководства.
При изучении обстоятельств трагедии комиссия выявила недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих.
Параллельно Высшая аудиторская палата проводит масштабный аудит Министерства обороны. Проверка охватит 50 объектов, включая 48 воинских частей.
Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области 17 военнослужащих оказались в море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.
После трагедии были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 Уголовного кодекса – «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия» – и статье 465 – «Нарушение правил кораблевождения».
В ходе первоначальных следственных действий были допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документы и видеоматериалы, назначены экспертизы. Ранее также сообщалось о задержании пяти должностных лиц системы Министерства обороны, проходящих по делу в качестве подозреваемых.
25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.
Следствие продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по его результатам.
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