Страховая компания осуществила страховую выплату в размере 19,66 млн тенге семье девочки, которая пострадала в крупном ДТП в Астане. Ребёнок получил тяжёлые травмы, в результате чего лишился обеих ног, передает BAQ.KZ.

Выплата произведена в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Ответственность автобусного парка, чья машина стала участником аварии, была застрахована в СК "Евразия".

Несмотря на то, что по закону выплата производится после получения справки об инвалидности, в компании приняли решение перечислить всю сумму сразу — до завершения всех формальностей. Это сделано с учётом предстоящего длительного лечения, реабилитации и необходимости срочного протезирования.

По действующему законодательству, при установлении инвалидности ребёнку полагается выплата в размере 5 000 МРП — или 19,66 млн тенге.

В страховой компании также запущена горячая линия для всех пассажиров, пострадавших в этом ДТП. Компания оказывает консультации по получению компенсаций в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что семилетней Алуе Бекен будет полагаться государственное пособие.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для ребенка.

Родственники пострадавшей на странице сбора помощи в соцсетях рассказали, что автопарк обещал обеспечить всю жизнь девочки, потерявшей ноги в ДТП. Однако позже автопарк отрекся от пожизненных выплат.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.