Какие изменения ждут казахстанцев после Послания Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября выступил с Посланием народу страны «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Глава государства обозначил новые задачи в социальной сфере, экономике, инфраструктуре и цифровизации. Какие изменения ожидают казахстанцев и какие программы планируется реализовать в ближайшие годы – в материале BAQ.KZ.

Минимальная зарплата вырастет до 110 тысяч тенге

Одним из ключевых социальных поручений стало повышение минимальной заработной платы.

С 1 января 2027 года её размер должен увеличиться с 85 до 110 тысяч тенге. Таким образом, повышение составит 25 тысяч тенге, или около 29%.

По словам Президента, изменение затронет доходы примерно 1,8 млн казахстанцев, в том числе более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

На модернизацию инфраструктуры направят 6,5 трлн тенге

В Казахстане планируется масштабное обновление социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

До конца 2029 года на эти цели предполагается направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Правительству поручено разработать план инфраструктурной модернизации. Он должен охватить строительство и обновление объектов в разных регионах страны.

Дополнительно на запуск социальных проектов в 2026 году и первые два месяца 2027 года поручено предусмотреть 1,5 трлн тенге.

Программа «Халықтық құрылыс»: что построят в регионах?

Отдельное внимание в Послании уделено программе «Халықтық құрылыс» – «Народное строительство».

Инициатива предусматривает строительство и модернизацию дорог, инженерных коммуникаций и социальных объектов.

В частности, в регионах планируется построить около 70 объектов здравоохранения. Среди них – больницы, родильные дома, станции скорой помощи и реабилитационные центры.

Кроме того, предполагается начать строительство порядка 50 объектов образования, спорта и культуры.

Значительные средства планируется направить на жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечение населённых пунктов чистой питьевой водой и газом.

Первоначальный перечень проектов Правительство должно подготовить до конца 2026 года.

Повышение зарплат медицинским работникам

Ещё одно поручение касается специалистов первичной медико-санитарной помощи.

С 1 января 2027 года Президент поручил повысить заработную плату специалистов участковой службы на величину до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа.

Ожидается, что мера затронет более 77 тысяч медицинских работников.

Также предусмотрено дальнейшее развитие системы первичной медицинской помощи и расширение полномочий врачей общей практики.

Развитие цифровой экономики

В Послании Президент подчеркнул необходимость перехода к экономике, в которой цифровые технологии будут использоваться не только для получения государственных услуг, но и для создания новых рабочих мест и возможностей заработка.

Правительству поручено развивать цифровую инфраструктуру, подготовить программу практического внедрения современных технологий и сформировать правовые условия для цифровой занятости.

Среди приоритетов также названы искусственный интеллект, цифровые платформы и новые технологические решения.

Новые меры поддержки бизнеса

Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить возможность введения с 1 января 2027 года трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

Соответствующий вопрос должны рассмотреть депутаты Курултая совместно с Правительством.

Также Президент обозначил необходимость совершенствования государственных закупок и снижения административного давления на предпринимателей.