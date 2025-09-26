Три ключевых условия для развития атомной энергетики назвал генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов, передает BAQ.KZ.

"Мы внимательно изучаем опыт строительства АЭС за рубежом и выделили для себя ряд ключевых факторов успешной реализации подобных проектов.

Первый фактор - подготовка кадров. На этапе строительства АЭС в стране будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. В дальнейшем для эксплуатации станции потребуется около 2 тысяч высококвалифицированных специалистов, прошедших профильное обучение. Своевременная подготовка персонала — основа безопасной и эффективной работы атомной станции", - сказал Бердигулов в кулуарах международного форума World Atomic Week в Москве.

По его словам, второй фактор - развитие нормативно-правовой базы.

"Устойчивое развитие атомной энергетики невозможно без современной правовой системы, отвечающей международным требованиям. В этом направлении мы уже начали сотрудничать с государственными органами, разрабатывая и адаптируя национальные нормы и правила", - сказал Бердигулов.

Третий фактор - локализация. Он отмечает, что перед Казахстаном стоит стратегическая задача максимально вовлечь отечественные компании в процесс строительства и эксплуатации атомных электростанций. Это позволит развивать национальные предприятия, формировать новые компетенции и локализовать производство оборудования и технологий внутри страны.

"В результате Казахстан сможет выйти на новый уровень технологического развития и укрепить свою энергетическую независимость", - заключил Бердигулов.

Ранее Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что Казахстан играет важную роль в глобальной ядерной энергетике.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.

8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС.

20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.

АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.