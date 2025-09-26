Какие условия необходимы для успешного развития атомной энергетики в Казахстане
Три ключевых условия.
Три ключевых условия для развития атомной энергетики назвал генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов, передает BAQ.KZ.
"Мы внимательно изучаем опыт строительства АЭС за рубежом и выделили для себя ряд ключевых факторов успешной реализации подобных проектов.
Первый фактор - подготовка кадров. На этапе строительства АЭС в стране будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. В дальнейшем для эксплуатации станции потребуется около 2 тысяч высококвалифицированных специалистов, прошедших профильное обучение. Своевременная подготовка персонала — основа безопасной и эффективной работы атомной станции", - сказал Бердигулов в кулуарах международного форума World Atomic Week в Москве.
По его словам, второй фактор - развитие нормативно-правовой базы.
"Устойчивое развитие атомной энергетики невозможно без современной правовой системы, отвечающей международным требованиям. В этом направлении мы уже начали сотрудничать с государственными органами, разрабатывая и адаптируя национальные нормы и правила", - сказал Бердигулов.
Третий фактор - локализация. Он отмечает, что перед Казахстаном стоит стратегическая задача максимально вовлечь отечественные компании в процесс строительства и эксплуатации атомных электростанций. Это позволит развивать национальные предприятия, формировать новые компетенции и локализовать производство оборудования и технологий внутри страны.
"В результате Казахстан сможет выйти на новый уровень технологического развития и укрепить свою энергетическую независимость", - заключил Бердигулов.
Ранее Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что Казахстан играет важную роль в глобальной ядерной энергетике.
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.
25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.
8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС.
20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.
АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.
