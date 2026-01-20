Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предлагаемые изменения Конституционной реформы, передает BAQ.KZ.

"Сегодня на заключительном заседании Национального курултая я хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной модель органично замкнёт на себе всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идёт об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем закреплении его статуса в Конституции", - сказал Токаев.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.