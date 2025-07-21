Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев выехал на место в город Алматы, чтобы лично разобраться с ситуацией вокруг детского дома "Баганашыл", передает BAQ.KZ.

В совместной работе с акимом города Дарханом Сатыбалды предпринимаются меры по обеспечению безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников.

Как сообщила официальный представитель министерства Мереке Амангелдыкызы, в связи с возникшей ситуацией детям будет предоставлена психологическая поддержка. Подчёркивается, что все права воспитанников, предусмотренные законодательством, будут строго соблюдены.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.