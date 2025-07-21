  • 21 Июля, 17:53
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Министр просвещения выехал в Алматы после скандала с детдомом

Детям из "Баганашыла" пообещали психологическую помощь и защиту.

Сегодня, 16:30
АВТОР
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кадры видео Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: кадры видео

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев выехал на место в город Алматы, чтобы лично разобраться с ситуацией вокруг детского дома "Баганашыл", передает BAQ.KZ.

В совместной работе с акимом города Дарханом Сатыбалды предпринимаются меры по обеспечению безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников.

Как сообщила официальный представитель министерства Мереке Амангелдыкызы, в связи с возникшей ситуацией детям будет предоставлена психологическая поддержка. Подчёркивается, что все права воспитанников, предусмотренные законодательством, будут строго соблюдены.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.

До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

11 июля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением в соцсетях о том, что детдом в Баганашиле переносят в Конаев вопреки обещаниям властей. Позже акимат объяснил причину переселения воспитанников. Тогда уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заверила, что решение о переезде будет приниматься с учётом их мнения.

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