Министр просвещения выехал в Алматы после скандала с детдомом
Детям из "Баганашыла" пообещали психологическую помощь и защиту.
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Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев выехал на место в город Алматы, чтобы лично разобраться с ситуацией вокруг детского дома "Баганашыл", передает BAQ.KZ.
В совместной работе с акимом города Дарханом Сатыбалды предпринимаются меры по обеспечению безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников.
Как сообщила официальный представитель министерства Мереке Амангелдыкызы, в связи с возникшей ситуацией детям будет предоставлена психологическая поддержка. Подчёркивается, что все права воспитанников, предусмотренные законодательством, будут строго соблюдены.
Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.
До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
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