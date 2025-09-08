Необходимо всем формировать культуру вождения – Президент о самокатах
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана высказался о проблемах ДТП, передает BAQ.KZ.
Глава государства обратил внимание на риски, создаваемые пользователями электросамокатов
"Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности", – сказал Президент.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.
Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.
Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия.
