Необходимо всем формировать культуру вождения – Президент о самокатах

Фото: pixabay

Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана высказался о проблемах ДТП, передает BAQ.KZ.  

Глава государства обратил внимание на риски, создаваемые пользователями электросамокатов

"Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности", – сказал Президент.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.

Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС. 

Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия. 

