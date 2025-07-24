На брифинге в Правительстве заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили на вопросы журналистов касательно скандального переезда воспитанников детдома из Алматы в Конаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр просвещения Гани Бейсембаев призвал дождаться результатов работы комиссии, которая проверяет обстоятельства переселения воспитанников интерната в Алматинской области.

"По вопросу переселения с акиматом было уже несколько раз переговоров. Я даже приглашал руководителя управления, заместителя акимата. Алгоритм был выстроен, вопросы были вместе с ними решены. В последний момент решение… Сейчас комиссия проверит. Я думаю, будет справедливо, если дождёмся её выводов, и станет понятно, где было принято неправильное решение", - сказал Бейсембаев.

Вице-премьер Ермек Кошербаев добавил, что ситуацию можно было предотвратить, если бы была выстроена грамотная коммуникация.

"Реальность такова, что просто надо было, если видишь, что ситуация накаляется, то отступи, подожди немножко. Я разговаривал с уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой. Она сказала, что 24-го числа мы должны встретиться с акимом и эту ситуацию обсудить. То есть надо было просто коммуникации правильно наладить и довести это до конца. Ситуация, я так понимаю, вышла из-под контроля, поскольку аким говорит о том, что он не предполагал, что так будет. По-любому, конечно, ответственность лежит полностью на исполнительном уровне, нельзя было этого допускать. И, естественно, мы считаем, что действия соответствующей должностных лиц просто вышли за рамки их полномочий", - отметил он.

По словам Кошербаева, часть детей, которых переселили, были не воспитанниками детского дома, а подопечными Центра адаптации подростков, что требует иного подхода.

"Эту ситуацию можно было начать решать ещё весной. Я сам был в новом учреждении в Конаеве. Если бы в каждом регионе строились подобные заведения, это было бы здорово. Тем более, что бизнесмен построил его и безвозмездно передал государству. Надо было детям разъяснять, надо было учителям создавать соответствующие условия. Потому что часть детей, которые переехали туда, очень довольны. Более того, на берегу Капчагая есть очень положительный опыт, когда бизнес пришел и развил огромную, хорошую, прекрасную зону отдыха, там есть и концертная зона на 15 человек, и пляж обслуживается должным образом, и шесть ресторанов, и кемпинги, гостиницы, автодромы. То есть сейчас уже бизнес сразу предложил, что эти дети будут ходить туда, будет возможность отдыхать на этом пляжу. При всем этом требовался определенный диалог. Пусть это заняло бы определенное время. С каждым отдельно нужно было коммуницировать", - добавил он.

Напомним, в Алматы проводится всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК.

Детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.