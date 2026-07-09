В Астане проходит внеочередной V съезд Казахстанской партии зеленых "Байтақ", передает BAQ.KZ.

В работе съезда принимают участие председатель партии Азаматхан Амиртай, члены Политического совета, руководители региональных филиалов партии, экологи, общественные деятели и эксперты.

В преддверии выборов в однопалатный Курултай Республики Казахстан делегаты со всех регионов собрались в столице, чтобы утвердить предвыборную платформу и сформировать партийный список кандидатов.

Председатель партии Азаматхан Амиртай отметил, что съезд является внеочередным из-за вступления в силу новой Конституции Республики Казахстан.

"1 июля этого года в силу вступила новая Конституция Республики Казахстан. Новый основной закон страны, по выражению нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, является основой переформатирования всей политической системы Казахстана. Именно в поддержку политики Главы нашего государства организован и проводится наш пятый внеочередной съезд", – сказал Азаматхан Амиртай.

По его словам, участникам съезда представлены проекты документов, которые будут внесены на рассмотрение.

Азаматхан Амиртай также подчеркнул, что 23 августа страна впервые изберет однопалатный Курултай.

"Это не очередные выборы, это новая страница в истории государства", – отметил председатель партии.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан". Согласно документу, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года.

В тот же день состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Сколько длится агитационный период и сколько партий участвует

Агитационный период составит 53 дня. Все 145 депутатов Курултая будут избираться исключительно по партийным спискам в едином общенациональном избирательном округе. Проходной барьер для партий сохранен на уровне 5%.