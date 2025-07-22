В Алматы началось всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК, передает BAQ.KZ.

Члены комиссии уже провели встречи с воспитанниками учреждения, его руководством, сотрудниками, а также представителями сферы образования. В рамках проверки они ознакомились с условиями проживания и обучения детей, осмотрели прилегающую инфраструктуру и помещения.

Также ведётся сбор и анализ документации, в том числе касающейся принятия решения о переезде воспитанников. Особое внимание уделяется соблюдению социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством для детей-сирот.

Проверка проводится с приоритетом на защиту прав и интересов несовершеннолетних и будет завершена в кратчайшие сроки.

Днем ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.