Скандальный переезд из детдома в Алматы: Администрация Президента начала проверку
В детском доме "Баганашыл" начата проверка с участием комиссии Администрации Президента.
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В Алматы началось всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК, передает BAQ.KZ.
Члены комиссии уже провели встречи с воспитанниками учреждения, его руководством, сотрудниками, а также представителями сферы образования. В рамках проверки они ознакомились с условиями проживания и обучения детей, осмотрели прилегающую инфраструктуру и помещения.
Также ведётся сбор и анализ документации, в том числе касающейся принятия решения о переезде воспитанников. Особое внимание уделяется соблюдению социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством для детей-сирот.
Проверка проводится с приоритетом на защиту прав и интересов несовершеннолетних и будет завершена в кратчайшие сроки.
Днем ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.
До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
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