  • 22 Июля, 15:25
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Скандальный переезд из детдома в Алматы: Администрация Президента начала проверку

В детском доме "Баганашыл" начата проверка с участием комиссии Администрации Президента.

Сегодня, 14:37
АВТОР
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АП Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: АП

В Алматы началось всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК, передает BAQ.KZ.

Члены комиссии уже провели встречи с воспитанниками учреждения, его руководством, сотрудниками, а также представителями сферы образования. В рамках проверки они ознакомились с условиями проживания и обучения детей, осмотрели прилегающую инфраструктуру и помещения.

Также ведётся сбор и анализ документации, в том числе касающейся принятия решения о переезде воспитанников. Особое внимание уделяется соблюдению социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством для детей-сирот.

Проверка проводится с приоритетом на защиту прав и интересов несовершеннолетних и будет завершена в кратчайшие сроки.

Днем ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.

До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

11 июля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением в соцсетях о том, что детдом в Баганашиле переносят в Конаев вопреки обещаниям властей. Позже акимат объяснил причину переселения воспитанников. Тогда уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заверила, что решение о переезде будет приниматься с учётом их мнения.

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