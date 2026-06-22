В ходе процесса отец погибшей Томирис, признанный 19 июня потерпевшим, потребовал от подозреваемого Александра Пака 100 миллионов тенге.

Прокурор Алибек Кумисбеков попросил удовлетворить это ходатайство. Однако адвокат подозреваемого попросил отклонить его.

Ранее в ходе судебного процесса появился ещё один потерпевший – отец Томирис, погибшей в ДТП. Суд удовлетворил его ходатайство о признании его потерпевшим.

Он заявил, что не простит подозреваемого Пака.

Ранее, 8 июня, стало известно, что и третья потерпевшая сторона также простила обвиняемого. Выступал также с заявлением потерпевший, отец погибшего водителя Канат Тлемесов. Он просил наказания по закону.

Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы отказались от дальнейшего представления их интересов адвокатами. По словам защитницы Анны Черновой, решение потерпевших стало известно накануне очередного судебного заседания. При этом причины отказа от юридической помощи родственники погибших не озвучили.

Сам Александр Пак в ходе судебного процесса полностью признал свою вину.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.