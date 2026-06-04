Стало известно, когда дело о гибели Нурай Серикбай будет передано в суд
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Расследование по уголовному делу о гибели Нурай Серикбай близится к завершению. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.
"Расследование по делу находится на завершающей стадии. Следственные действия по данному уголовному делу будут завершены в июне. После этого материалы дела будут направлены в суд", – сказал Санжар Адилов.
Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, тогда полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина. Подозреваемый по делу Нурай Серикбай предстанет перед судом как вменяемый.
Брат девушки потребовал максимального наказания. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.
Руководство полиции Шымкента лишилось должностей. В отношении полицейских региона возбуждено уголовное дело.
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