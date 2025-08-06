У "Росатома" в последнее время возникают сложности с крупными зарубежными проектами, в том числе из-за санкционного давления. Яркий пример – проблемы с турецкой АЭС "Аккую". На этом фоне всё чаще звучит вопрос: не повлияет ли это на реализацию АЭС в Казахстане, где российская госкорпорация возглавила международный консорциум по строительству? Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, насколько обоснованы эти опасения.

Мы обратились с запросом в Агентство по атомной энергии Казахстана. Там заверили, что поводов для паники нет. И причина – в разной модели реализации проектов.

Если турецкая станция полностью принадлежит российской стороне и строится по схеме BOO (build-own-operate – строй, владей, эксплуатируй), то в Казахстане всё будет иначе.

"Казахстанская модель реализации АЭС предусматривает, что собственником всех основных активов, включая сам объект, выступит казахстанская сторона. Это означает, что управление проектом будет осуществляться через уполномоченные казахстанские государственные органы и национальную проектную компанию, а все стратегические решения будут приниматься с учётом интересов Республики Казахстан", – говорится в ответе Агентства по атомной энергии Казахстана.

Важно и то, как выстроена система контроля. Агентство подчёркивает: вся проектная деятельность будет вестись в рамках законодательства Казахстана. Это касается и охраны труда, и оплаты, и соблюдения норм безопасности. Подрядные отношения формируются по казахстанским законам, а не по российским, как в случае с Турцией.

Более того, в проекте будет предусмотрена система внутреннего контроля и отчётности. Национальные регулирующие органы, технадзор, экологический контроль и международная верификация (включая МАГАТЭ) – всё это прописано в модели реализации проекта. Даже оценка воздействия на окружающую среду будет проводиться с участием общественности.

А если "Росатом" провалится?

Даже если российская сторона затянет сроки или заморозит строительство, Казахстан может оперативно задействовать альтернативные сценарии. Согласно ответам Агентства, проект реализуется в формате международного консорциума, а значит, не завязан только на одного исполнителя. Есть возможность подключать сторонние организации и подрядчиков на любом этапе: от инженерных изысканий до строительных работ.

"Проектная модель строительства АЭС предусматривает гибкость в привлечении сторонних организаций на различных этапах, как в ходе работ по инженерным изысканиям и проектированию, так и при строительных работах. Это означает, что казахстанская сторона может при необходимости привлекать альтернативных подрядчиков и поставщиков оборудования, если текущий партнёр не выполняет свои обязательства", - говорится в ответе на запрос.

Более того, в контрактах с иностранными партнёрами предусмотрены юридические гарантии: механизмы арбитража, финансовые обязательства, инструменты воздействия в случае нарушения условий. То есть, если подрядчик не справляется, его можно заменить без катастрофических последствий.

Не останутся ли наши рабочие без зарплат?

После ситуации в Турции многие казахстанцы справедливо задаются вопросом: а если рабочим не будут платить и у нас? На этот случай Агентство обещает многослойную систему контроля: от чёткого соблюдения Трудового кодекса до постоянного надзора со стороны заказчика и госорганов.

Контракты будут включать пункты, обязывающие подрядчиков соблюдать нормы по охране труда, экологии и своевременной оплате труда. И главное – за их исполнением будут следить неформально, а на основе утверждённых процедур.

На случай возникновения проблем у властей есть чёткий план действий. Агентство подчёркивает, что Казахстан отслеживает не только реализацию своего проекта, но и международные кейсы. Причём не только "Росатома". Изучаются вопросы финансовой устойчивости, риски приватизации активов, вовлечение местных подрядчиков и соблюдение сроков.