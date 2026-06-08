В Южной Корее ждут визит Токаева и рассчитывают на новые соглашения с Казахстаном

Республика Корея рассчитывает на дальнейшее углубление стратегического партнерства с Казахстаном и ожидает конкретных результатов по итогам предстоящего государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Сеул. Об этом заявил министр торговли, промышленности и природных ресурсов Республики Корея Ким Чжон Кван на 11-м заседании Межправительственной комиссии двух стран, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Южной Кореей продолжает расширяться, охватывая новые сферы взаимодействия, включая энергетику, критически важные минералы, промышленность и развитие цепочек поставок.

Министр отметил, что в условиях глобальных изменений и нестабильности на мировых рынках особое значение приобретает укрепление партнерства между двумя государствами и поиск новых направлений экономического взаимодействия.

"Мы искренне приветствуем и ожидаем государственный визит Президента Токаева в Республику Корея в сентябре этого года. Надеемся, что сегодняшние обсуждения станут основой для достижения конкретных результатов во время визита и откроют новые возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", – заявил Ким Чжон Кван.

Глава корейского ведомства подчеркнул, что нынешнее заседание комиссии стало важной площадкой для обсуждения совместных проектов в энергетике, сфере критических минералов и других перспективных направлениях.

По его словам, Сеул намерен и дальше поддерживать развитие партнерства с Казахстаном и прилагать усилия для реализации достигнутых договоренностей на практике.

Казахстан и Южная Корея

Южная Корея остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и ключевым партнером страны в сфере промышленности, инфраструктуры, высоких технологий и городского развития.

По итогам 2024 года Южная Корея вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстан, заняв третье место с объемом инвестиций около 1,2 млрд долларов США. Корейский бизнес участвует в реализации проектов в промышленности, логистике, инфраструктуре и переработке сырья.

В октябре 2025 года в Сеуле состоялось роуд-шоу «Alatau Rise with Kazakhstan», на котором казахстанская сторона представила проект Alatau City как один из стратегических проектов страны. Мероприятие вызвало значительный интерес со стороны южнокорейского бизнеса.

В декабре 2025 года Казахстан и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве по проекту Alatau Smart City. Документ был заключен между Министерством промышленности и строительства РК, фондом Alatau City Authority и Корейской корпорацией зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND). Стороны договорились о взаимодействии в развитии городской инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, переработки отходов, а также логистических проектов.

В марте 2026 года заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что после презентации возможностей Alatau City более 600 южнокорейских компаний приняли участие в роуд-шоу, а интерес к проекту сохраняется. Стороны начали подготовку межправительственного соглашения для создания правовой базы сотрудничества. Кроме того, было подписано предварительное соглашение с компанией Hyundai Green Food, рассматривающей возможность строительства предприятия в городе Алатау. Также обсуждается открытие кампуса Корейского института передовых технологий KAIST.

В апреле 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента Республики Корея Кан Хун Шика. Стороны подтвердили намерение укреплять расширенное стратегическое партнерство и обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, транспортно-логистической сфере и реализации совместных инвестиционных проектов. В ходе встречи южнокорейская сторона пригласила Токаева посетить Сеул в сентябре 2026 года для участия в первом саммите «Республика Корея – Центральная Азия». Президент Казахстана принял приглашение, выразив уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству.

По состоянию на июнь 2026 года Казахстан и Южная Корея реализуют и прорабатывают 46 совместных проектов общей стоимостью около 4 млрд долларов. Приоритетными направлениями сотрудничества являются машиностроение, химическая промышленность, производство строительных материалов, критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии, инфраструктура и агропромышленный комплекс. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между двумя странами достиг 4,4 млрд долларов.

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