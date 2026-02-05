В Шымкенте уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай было переквалифицировано на статью "Убийство, совершённое с особой жестокостью". Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Аянхан Омаров, передает BAQ.KZ.

Теперь подозреваемому грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее дело расследовалось по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК, предусматривающей от 8 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное производство ведётся по двум дополнительным статьям: "Принуждение к вступлению в брак" и "Сталкинг".

"Выражаю благодарность Е. Ережепову, недавно назначенному заместителем начальника Департамента полиции города Шымкента по расследованиям, и Ж. Құлмахану, начальнику Следственного управления. Теперь надеемся, что по делу будет обеспечена полнота и всесторонность расследования", - написал адвокат.

Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, тогда полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина.

Брат девушки потребовал максимального наказания для убийцы. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.

Руководство полиции Шымкента лишилось должностей. В отношении полицейских региона возбуждено уголовное дело.

Убийство Нурай – на особом контроле МВД.