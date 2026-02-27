В Щучинске продолжается установление обстоятельств взрыва, произошедшего в одном из кафе города. Очевидцы рассказывают о том, что происходило в первые минуты после случившегося, передает BAQ.KZ.

Один из мужчин (свое имя он отказался называть) сообщил, что находился рядом с местом происшествия в момент взрыва.

По его словам, ударная волна была настолько сильной, что его отбросило в сторону.

«Я проходил рядом. Услышал взрыв, меня отбросило. Если бы пошёл с другой стороны, не знаю, чем бы это закончилось. Всё произошло мгновенно», — рассказал он.

Мужчина также сообщил, что погибшая девушка была племянницей его знакомого. В день трагедии у нее была рабочая смена. По его словам, она вместе с сестрой приезжала на работу из поселка.

«Это была ее смена. Они по два дня работали, добирались из поселка, потому что там работы нет. Им было тяжело, но они старались. Очень жаль, что такое произошло», — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что глава МЧС проверил лечение пострадавших и поручил усилить поддержку.

Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.