На V заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев представил концепцию нового консультативного органа страны - Қазақстанның Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана), передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что новая структура станет платформой для регулярного общенационального диалога и укрепления единства общества.

"На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный Совет Казахстана. Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального Курултая - последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан", — заявил Токаев.

Президент отметил, что Халық Кеңесі станет высшим консультативным органом, включающим представителей всех этносов, общественных объединений и регионов, и получит право законодательной инициативы.

"Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами. У Председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата. Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год. В ведение Совета перейдет функция проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение. Статус и порядок формирования Халық Кеңесі планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом", — добавил Президент.

Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.

Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане.

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.