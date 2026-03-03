Количество погибших в результате взрыва в кафе в Щучинске увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в облздраве информировали, что в результате происшествия пострадали 28 человек, семеро погибли — пятеро на месте трагедии и двое скончались в больнице. Пятерых пациентов санавиацией эвакуировали в Астану.

По состоянию на 2 марта в стационаре «Авиценна-Бурабай» оставались четверо пострадавших, ещё четверо находились в реанимации Акмолинской областной больницы. Врачи региона задействовали весь кадровый потенциал, медицинскую технику и необходимые лекарственные препараты, борясь за жизнь каждого пациента.

«Однако к данному часу с прискорбием сообщаем, что двое самых тяжёлых пациентов из стационара в Щучинске скончались, несмотря на все предпринятые меры по их спасению. Теперь количество жертв составило девять человек», — сообщил Нариман Ермек.

Ранее сообщалось, что в Щучинске скончался ещё один пострадавший в результате взрыва и последующего пожара. Мужчина находился в реанимации многопрофильной межрайонной больницы Бурабайского района.

Кроме того, 2 марта был задержан владелец кафе «Центр плова». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.