Фигурант дела о дорожно-транспортном происшествии в Алматы Александр Пак в ходе судебных прений заявил, что чувствует себя виновным в гибели погибших и попросил суд вынести справедливое и законное решение.

По его словам, с дня трагедии он каждый день живёт с тяжёлыми мыслями.

"С момента трагедии я каждый день живу с мыслью о том, что по моей вине погибли люди. Для меня это самое тяжёлое бремя. Из-за моих действий пострадали судьбы многих людей. Потерпевшие потеряли детей и близких. Моя семья также пострадала. В ходе следствия я никогда не уклонялся от ответственности. Я не прошу меня оправдать. Прошу лишь принять законное, справедливое и основанное на принципах человечности решение", – сказал Александр Пак в прениях.

Также в своём последнем слове подсудимый извинился перед родителями погибших.

"От всего сердца прошу прощения у родителей. Эта боль останется со мной до конца жизни. Я не ищу оправданий. Я не пытаюсь смягчить тяжесть произошедшего. Я не хочу уклоняться от ответственности. Я хочу, чтобы суд знал о моём искреннем раскаянии", – сказал он.

Отметим, что приговор будет оглашён сегодня в 17:30.

Ранее прокурор запросил 10 лет лишения свободы Александру Паку.

В ходе судебного процесса появился ещё один потерпевший – отец Томирис, погибшей в ДТП. Суд удовлетворил его ходатайство о признании его потерпевшим.

Он заявил, что не простит подозреваемого Пака. Позже он потребовал 100 млн тенге от обвиняемого.

Ранее, 8 июня, стало известно, что и третья потерпевшая сторона также простила обвиняемого. Выступал также с заявлением потерпевший, отец погибшего водителя Канат Тлемесов. Он просил наказания по закону.

Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы отказались от дальнейшего представления их интересов адвокатами. По словам защитницы Анны Черновой, решение потерпевших стало известно накануне очередного судебного заседания. При этом причины отказа от юридической помощи родственники погибших не озвучили.

Сам Александр Пак в ходе судебного процесса полностью признал свою вину.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта.