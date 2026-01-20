Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предлагаемые изменения в рамках конституционной реформы, передаёт BAQ.KZ.

Одно из предложенных изменений — учреждение института вице-президента Республики Казахстан.

"Назначать вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам Глава государства. Предполагается, что вице-президент по поручению Президента будет представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы Президента в Парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, а также выполнять иные поручения Президента. Данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции", - сказал Токаев.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.