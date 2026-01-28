В Департаменте Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ о том, что Серика Сапиева признали виновным в конфликте с его заместителем Дауреном Есимхановым, передает BAQ.KZ.

В госоргане подчеркнули, что документ, распространяемый в социальных сетях, не является окончательным.

"Материал, распространяемый в сети Интернет не является окончательной версией служебного документа и носил рабочий характер. Документ использовался исключительно в служебных целях и был представлен для ознакомления в установленном порядке. Факты его размещения в сети Интернет находятся вне рамок документооборота. Департамент провёл два служебных расследования в отношении руководителя и заместителя руководителя управления спорта. Соответственно вопрос ответственности заместителя руководителя также будет рассмотрен на заседании Совета по этике 30 января 2026 года", - сообщили в госоргане BAQ.KZ.

Ранее Серик Сапиев выступил с публичным обращением, в котором высказался о событиях вокруг управления спортивными организациями в регионе. По его словам, произошедшее не носит личного или бытового характера, а связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.

Также олимпийский чемпион по боксу заявлял, что он при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. С детства тренеры его воспитывали "не применять силу вне ринга".

Полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Позже в Сети появилось видео конфликта.

В акимате подчеркнули, что по заявлению Серика Сапиева о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки.

Даурен Есимханов также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве также высказался о данном конфликте.

В свою очередь, аким Карагандинской области потребовал строгой ответственности по инциденту.