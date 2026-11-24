Один из основателей Nvidia Дженсен Хуанг снова стал генеральным директором компании спустя 11 дней после отставки. Совет директоров, который еще недавно категорически выступал против его возвращения, изменил решение после вмешательства Белого дома. Кто помог Хуангу вернуться, разбирался BAQ.KZ.

По данным агентства Associated Press, Хуанг ушел с поста после того, как появилась информация о его внебрачных отношениях. Среди людей, с которыми он, как сообщалось, был связан, есть предпринимательница, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

23 ноября совет директоров Nvidia объявил, что Хуанг снова назначен генеральным директором. Решение вступило в силу сразу. Президент США Дональд Трамп не скрывал, что его администрация повлияла на возвращение Хуанга во главу ведущей компании в сфере искусственного интеллекта.

«Совет директоров принял решение, которого мы хотели», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Почему Хуанг ушел

12 ноября Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга. Временно его заменила финансовый директор и исполнительный вице-президент компании Колетт Кресс. Впервые в истории Nvidia ввели должность председателя совета директоров, ее занял инвестор и предприниматель Харви Джонс.

В начале той же недели Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование. При этом президент США высоко оценил работу Хуанга во главе компании.

Совет директоров Nvidia сообщил, что начал внутреннее расследование по появившимся сведениям о Хуанге. Тогда члены совета выражали доверие его управленческим способностям. Позже появилась информация, что у Хуанга были отношения и с сотрудницей компании, которая подчинялась ему напрямую. После этого давление на предпринимателя усилилось.

Маск поддержал Хуанга

На следующий день после объявления об отставке появилась петиция в поддержку Хуанга «Stand with Jensen» («Поддержим Дженсена»). Ее подписали нынешние и бывшие сотрудники Nvidia, инвесторы и представители Кремниевой долины. Свою подпись поставил и основатель SpaceX Илон Маск.

Авторы петиции призвали вернуть Хуанга на пост, пока не закончится независимое расследование или пока не появятся достаточные доказательства того, что его уход отвечает интересам компании.

16 ноября Дональд Трамп заявил, что Хуанг извлек из случившегося большой урок, и сказал, что не против его возвращения. А 17 ноября Хуанг впервые после отставки выступил с публичным заявлением. Он признал, что допустил серьезные ошибки в личной жизни, и сказал, что сочтет за честь вернуться на пост генерального директора, если совет директоров решит, что это в интересах компании.

Почему совет директоров отказал Хуангу

17 ноября на конференции, посвященной квартальным финансовым результатам компании, совет директоров Nvidia отклонил предложение Хуанга вернуться на пост генерального директора. Председатель совета Харви Джонс заявил, что решение об отставке Хуанга приняли единогласно и возвращать его на прежнюю должность не планируется.

В тот же день несколько членов Палаты представителей Конгресса США сообщили, что Хуанг добровольно согласился дать официальное интервью. В это время усилился контроль за продажей передовых чипов Nvidia и за тем, как они влияют на национальную безопасность США.

Вмешательство Белого дома изменило все

На выходных Дональд Трамп написал в соцсети, что надеется, что совет директоров Nvidia вернет Хуанга на пост.

«Это было бы самым правильным решением и для компании, и для США», – отметил президент США.

После того как Хуанга снова назначили, Трамп рассказал, что вел закрытые переговоры о его возвращении. По словам президента США, в воскресенье он поговорил с Хуангом по телефону, и тот пообещал работать еще усерднее.

Трамп добавил, что его администрация дала понять совету директоров Nvidia, что возвращение Хуанга не угрожает национальной безопасности. Nvidia в официальном заявлении подтвердила, что при принятии решения учитывалось мнение высокопоставленных представителей правительства США. Совет директоров пришел к выводу, что возвращение Хуанга на руководящий пост не несет угрозы национальной безопасности.

В итоге 23 ноября Nvidia официально объявила, что Дженсен Хуанг снова занял посты президента, генерального директора и члена совета директоров компании.

Ранее BAQ.KZ разбирал, что будет с ИИ-индустрией, если Хуанг уйдет после скандала. Мы писали и о том, что Nvidia развернет 250 МВт мощностей в Казахстане, с которым компания реализует проекты на миллиарды долларов.