Воспитанники детдома "Баганашыл" останутся в Алматы — акимат
Детский дом "Баганашыл" ждёт реконструкция.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы официально подтвердил, что воспитанники детского дома "Баганашыл" останутся проживать на территории учреждения и продолжат обучение в школах города. Переезд детей в город Конаев не рассматривается, передаёт BAQ.KZ.
В настоящее время акиматы Алматы и Алматинской области совместно работают над процедурой передачи здания детского дома. В рамках этих усилий запланирована комплексная реконструкция объекта, чтобы обеспечить воспитанникам современные и безопасные условия проживания.
Реконструкция начнётся в следующем году после завершения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, получения государственной экспертизы и проведения конкурсных процедур.
На время ремонтных работ детей временно разместят в условиях, соответствующих всем требованиям безопасности и комфорта. При этом акимат подчёркивает, что детей не будут разлучать, и они смогут продолжить обучение в тех же школах, где учатся сейчас.
Обеспечение стабильности, безопасности и благополучия воспитанников остаётся приоритетом городских властей и Министерства просвещения. Вопрос находится на постоянном контроле.
Напомним, в Алматы проводится всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК.
Детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями. Аружан Саин заявила, что детей-сирот могли переселить по фальшивому заключению.
До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
Самое читаемое