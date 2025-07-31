Акимат города Алматы официально подтвердил, что воспитанники детского дома "Баганашыл" останутся проживать на территории учреждения и продолжат обучение в школах города. Переезд детей в город Конаев не рассматривается, передаёт BAQ.KZ.

В настоящее время акиматы Алматы и Алматинской области совместно работают над процедурой передачи здания детского дома. В рамках этих усилий запланирована комплексная реконструкция объекта, чтобы обеспечить воспитанникам современные и безопасные условия проживания.

Реконструкция начнётся в следующем году после завершения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, получения государственной экспертизы и проведения конкурсных процедур.

На время ремонтных работ детей временно разместят в условиях, соответствующих всем требованиям безопасности и комфорта. При этом акимат подчёркивает, что детей не будут разлучать, и они смогут продолжить обучение в тех же школах, где учатся сейчас.

Обеспечение стабильности, безопасности и благополучия воспитанников остаётся приоритетом городских властей и Министерства просвещения. Вопрос находится на постоянном контроле.

Напомним, в Алматы проводится всестороннее служебное расследование в отношении деятельности детского дома "Баганашыл". Для этого в город прибыла специальная комиссия из Администрации Президента РК.

Детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, среди детей выявлены физически пострадавшие. В УОЗ уточнили состояние одного из них.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями. Аружан Саин заявила, что детей-сирот могли переселить по фальшивому заключению.