Первые сутки после трагедии на Каспии: поиски, расследование и помощь семьям погибших

После трагедии во время военных учений в Мангистауской области государственные органы одновременно развернули поисково-спасательную операцию, начали расследование и организовали работу по поддержке семей погибших военнослужащих. BAQ.KZ собрал хронологию основных решений, принятых после происшествия.

24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. После завершения поисковой операции стало известно о гибели 14 человек.

Правительственная комиссия начала работу в день трагедии

После произошедшего Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил принять все необходимые меры для установления обстоятельств трагедии и оказания помощи семьям военнослужащих.

Для расследования произошедшего была создана Правительственная комиссия под руководством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева. Уже вечером 24 сентября комиссия провела заседание в Мангистауской области.

25 сентября в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

Поиски продолжались всю ночь

Поисково-спасательная операция в акватории Каспийского моря велась непрерывно.

Утром 25 сентября около 09:15 были обнаружены тела двух военнослужащих, которые до этого считались пропавшими, – сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы.

После этого Министерство обороны сообщило о завершении поисковой операции. Окончательные данные: из 17 военнослужащих трое были спасены, 14 погибли.

Уголовное дело начали расследовать параллельно с поисками

Одновременно правоохранительные органы приступили к установлению причин и обстоятельств трагедии.

По официальным данным, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 453 «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия» и статье 465 «Нарушение правил кораблевождения» Уголовного кодекса Казахстана.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документы и видеоматериалы, назначены 12 экспертиз. Генеральная прокуратура сообщила об установлении должностных лиц, подозреваемых в ненадлежащем обеспечении безопасности личного состава и организации спасательных работ.

Позднее стало известно о задержании пяти должностных лиц системы Министерства обороны. Они проходят по делу в качестве подозреваемых.

Следствию предстоит установить полную последовательность событий и дать правовую оценку действиям всех причастных должностных лиц.

Семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь

Еще одним направлением стала поддержка родных погибших. Правительственная комиссия заявила, что каждой семье будет предоставлена материальная помощь и необходимая поддержка. Министерство обороны также сообщило о материальной и психологической помощи семьям военнослужащих.

Кроме того, акимат Мангистауской области определил единого оператора для сбора дополнительной помощи семьям погибших после обращений граждан, бизнеса и организаций.

Что происходит сейчас

Поисковая операция завершена, однако расследование трагедии продолжается.

Теперь правоохранительным органам предстоит установить причины произошедшего, определить действия или бездействие конкретных должностных лиц и дать им правовую оценку.

Одновременно продолжается работа с семьями погибших военнослужащих.

Министр обороны выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих