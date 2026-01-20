Токаев упраздняет должность госсоветника
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предлагаемые изменения в рамках конституционной реформы, передаёт BAQ.KZ.
Одно из предложенных изменений — учреждение института вице-президента Республики Казахстан, а также упразднение должность Государственного советника.
"Кроме того, упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность Государственного советника", - сказал Токаев.
После этого Глава государства в шутливой форме обратился к Государственному советнику Ерлану Карину, который находился рядом, и сказал: "I’m really sorry".
Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".
Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.
Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.
Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане.
Вместо АНК создадут Народный Совет Казахстана.
Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.
Кроме того, он высказался о культуре использования флага.
Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
