Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предлагаемые изменения в рамках конституционной реформы, передаёт BAQ.KZ.

Одно из предложенных изменений — учреждение института вице-президента Республики Казахстан, а также упразднение должность Государственного советника.

"Кроме того, упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность Государственного советника", - сказал Токаев.

После этого Глава государства в шутливой форме обратился к Государственному советнику Ерлану Карину, который находился рядом, и сказал: "I’m really sorry".

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.

Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане.

Вместо АНК создадут Народный Совет Казахстана.

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.