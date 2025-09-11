В Узбекистане во время визита Дженнифер Лопес певице подарили расписное блюдо с её портретом. В Казахстане же готовили свой необычный презент — духи, символизирующие столицу, своеобразный "запах Астаны". Но вручить его так и не удалось.

Об этом корреспонденту BAQ.kz рассказал руководитель представительства отечественной парфюмерной фабрики Александр Ким. По его словам, инициатива задумывалась как красивый жест именно от Казахстана.

"Мы хотели, чтобы подарок был официальным, чтобы это выглядело как знак внимания от страны. Но, к сожалению, по официальным каналам реализовать инициативу не удалось. В таких случаях важна сертификация и меры безопасности", — пояснил он.

По замыслу, духи должны были подчеркнуть уникальность Астаны. Однако поддержки на официальном уровне проект не получил, и певица так и не узнала, каким мог быть "запах столицы".

Ранее элементы казахских национальных нарядов примерила и команда артистки. А вокалистка Джей Ло Шэрон Янгблад восхитилась казахстанским шоколадом.

Бас-гитарист мировой звезды, Пастор Фанк, неожиданно оказался в гостях у казахской семьи.

Также мы писали о том, что в Алматы Дженнифер Лопес встречали километровыми очередями и жарким ожиданием. Как прошел ее концерт в Астане можете почитать здесь.

К слову, на "Центральном" стадионе Алматы произошёл забавный инцидент, который разлетелся по соцсетям и даже попал в американские СМИ. Когда камера снимала певицу крупным планом, на её обнажённую шею приземлился крупный кузнечик.

Однако не обошлось и без скандалов. Но касаются они не самого выступления артистки, а организации мероприятия. В соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.

Также на концерте в Астане произошёл инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок.

Стоит отметить, что помимо Казахстана, Дженнифер Лопес также выступила в Ташкенте и Ереване.

В Ташкенте после ее концерта на стадионе "Бунедкор" газон серьезно пострадал — поврежден дренаж, часть травы погибла, восстановление займет до двух месяцев.