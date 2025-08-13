Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Правительстве рассказал о положительном экономическом эффекте от проведения концерта мировой певицы Дженнифер Лопес, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Джей Ло приехала к нам не одна. Вместе с ней приехали и туристы из соседних стран. Например, на концерт Джей Ло в Астану приехало около пяти тысяч туристов. А на концерт в Алматы – около семи тысяч. Приезжающие иностранцы останавливаются в отелях, ходят в рестораны, знакомятся с городом. По нашим подсчётам, один турист оставляет около 1000 долларов. Это хорошо для нашей экономики", – сказал министр.

Министерство финансов ещё не подсчитало сумму налога от концерта. По его словам, срок уплаты налога ещё не наступил.

"Мы уже провели внешний мониторинг, проанализировав оплату гостиниц, ресторанов и уровень цен. После подачи деклараций будут рассчитаны окончательные суммы", — отметил Такиев.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин напомнил, что организаторы заявляли, что по плану будет получено 400 миллионов тенге.

Ранее мы писали, что в Алматы Дженнифер Лопес встречали километровыми очередями и жарким ожиданием. Также освещали её концерт в Астане.

Кроме того, команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов: бэк-вокалистка Шэрон Янгблад надела традиционный головной убор, а танцор Джузеппе Джофре — тюбетейку.

Вокалистка Джей Ло Шэрон Янгблад восхитилась казахстанским шоколадом.

Сама Джей Ло продемонстрировала казахские украшения, которые ей подарили организаторы концерта в Астане. Стало известно, кто подарил ей этот ювелирный набор.

Бас-гитарист мировой звезды, Пастор Фанк, неожиданно оказался в гостях у казахской семьи.

Что касается самого концерта в Алматы,то на "Центральном" стадионе Алматы произошёл забавный инцидент, который разлетелся по соцсетям и даже попал в американские СМИ. Когда камера снимала певицу крупным планом, на её обнажённую шею приземлился крупный кузнечик.

Однако не обошлось и без скандалов. Но касаются они не самого выступления артистки, а организации мероприятия. В соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.

Также на концерте в Астане произошёл инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок.