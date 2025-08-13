Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
Певице подарили золотые білезік и бес-білезік с драгоценными камнями.
Ювелирный комплект в национальном стиле, который американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала в Instagram, был подарен ей продюсером компании "Астана Концерт" Маликом Хасеновым, передает BAQ.KZ.
По его словам, украшения были предоставлены министром культуры и информации Аидой Балаевой.
В социальных сетях он поделился публикацией, на которых запечатлен момент вручения Дженнифер Лопес подарка от имени министра.
Ранее элементы казахских национальных нарядов примерила и команда артистки. А вокалистка Джей Ло Шэрон Янгблад восхитилась казахстанским шоколадом.
Бас-гитарист мировой звезды, Пастор Фанк, неожиданно оказался в гостях у казахской семьи.
Также мы писали о том, что в Алматы Дженнифер Лопес встречали километровыми очередями и жарким ожиданием. Как прошел ее концерт в Астане можете почитать здесь.
К слову, на "Центральном" стадионе Алматы произошёл забавный инцидент, который разлетелся по соцсетям и даже попал в американские СМИ. Когда камера снимала певицу крупным планом, на её обнажённую шею приземлился крупный кузнечик.
Однако не обошлось и без скандалов. Но касаются они не самого выступления артистки, а организации мероприятия. В соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.
Также на концерте в Астане произошёл инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок.
Стоит отметить, что помимо Казахстана, Дженнифер Лопес также выступила в Ташкенте и Ереване.
В Ташкенте после ее концерта на стадионе "Бунедкор" газон серьезно пострадал — поврежден дренаж, часть травы погибла, восстановление займет до двух месяцев.
В Ереване на Республиканском стадионе покрытие пожелтело и ослабло.
После этого мы написали о том, в каком состоянии остались казахстанские стадионы после концерта поп-дивы.
