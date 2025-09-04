В продажу билеты на матч "Кайрат"-"Реал Мадрид" поступят за 10 дней до матча, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передает BAQ.KZ.

"Правообладание реализацией билетов принадлежит именно "Кайрату", так как он является основной стороной. На сегодняшний день у нас есть информация, что старт продаж начнется за 10 дней до матча. То есть если игра состоится 30-го числа, то ориентировочно билеты поступят в продажу 20-го (сентября-прим.редакцией)", - сказал вице-министр.

Что касается цен на билеты, то они пока не определены.

"Политика ценообразования будет формироваться клубом "Кайрат" с учетом спроса. Думаю, ближе к 20 числу мы уже узнаем точные цены и количество билетов", - уточнил вице-министр.

Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе.

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом". Цена билетов на матч будет определена совместно с УЕФА.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".