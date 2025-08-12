1 августа в на "Астане Арене" состоялся концерт Дженнифер Лопес в рамках ее мирового турне "Up All Night". 10 августа артистка выступила в Алматы на стадионе "Центральный". Масштабные шоу собрали десятки тысяч зрителей и подарили поклонникам незабываемые впечатления. Повлиял ли концерт поп-дивы на инфраструктуру арен?

Готовы ли спортивные сооружения к предстоящим матчам и в каком они состоянии? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Астана"

Концерт Джей Ло в Астане посетили около 25 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе ФК "Астана", состояние газона на "Астана Арене" в полном порядке.

"Концерт Дженнифер Лопес никак не сказался на качестве покрытия, поэтому необходимости в его восстановлении не возникло. Напомню, что 13 июля на стадионе прошел фестиваль ALEM FEST, после которого мы успешно провели два домашних матча – с "Тураном" и "Зимбру". Сейчас, в преддверии нашей первой домашней игры после концерта – матча с "Лозанной" 14 августа – могу уверенно сказать, что поле полностью готово", - сообщил медиа-офицер ФК "Астана" Ерден Жалгасов в интервью BAQ.KZ.

"Кайрат"

В Алматы на концерте певицы присутствовало более 20 тысяч зрителей. В Дирекции развития спортивных сооружений Алматы сообщили, что стадион "Центральный" находится в полной готовности к ближайшему матчу КПЛ.

"Для сохранения газона во время концерта было использовано специальное покрытие Terracover, позволяющее травяному покрову "дышать" и удерживать влагу. Это значительно снизило воздействие высокой температуры воздуха и прямых солнечных лучей. Покрытие было уложено за 10 часов до начала концерта. Сразу после его завершения начаты работы по демонтажу. Параллельно специалисты проводили полив, внесение удобрений и другие мероприятия по уходу за газоном. Газон приведён в хорошее состояние и готов принять игроков. Сам стадион был расчищен сразу после концерта, и таким образом находится в полной готовности к ближайшему матчу КПЛ: поле, инфраструктура и команда стадиона готовы обеспечить атмосферу большого футбола и комфорт для болельщиков", - говорится в ответе.

Ранее Дженнифер Лопес выступила в Ташкенте и Ереване.

В Ташкенте после концерта Дженнифер Лопес на стадионе "Бунедкор" газон серьезно пострадал — поврежден дренаж, часть травы погибла, восстановление займет до двух месяцев.

В Ереване на Республиканском стадионе покрытие пожелтело и ослабло.

Ранее мы писали, что в Алматы Дженнифер Лопес встречали километровыми очередями и жарким ожиданием. Также освещали её концерт в Астане.

Кроме того, команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов: бэк-вокалистка Шэрон Янгблад надела традиционный головной убор, а танцор Джузеппе Джофре — тюбетейку.

Вокалистка Джей Ло Шэрон Янгблад восхитилась казахстанским шоколадом.

Сама Джей Ло продемонстрировала казахские украшения, которые ей подарили организаторы концерта в Астане.

Бас-гитарист мировой звезды, Пастор Фанк, неожиданно оказался в гостях у казахской семьи.

Что касается самого концерта в Алматы,то на "Центральном" стадионе Алматы произошёл забавный инцидент, который разлетелся по соцсетям и даже попал в американские СМИ. Когда камера снимала певицу крупным планом, на её обнажённую шею приземлился крупный кузнечик.

Однако не обошлось и без скандалов. Но касаются они не самого выступления артистки, а организации мероприятия. В соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.

Также на концерте в Астане произошёл инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок.