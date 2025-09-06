Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал предстоящий матч "Кайрата" против "Реал Мадрида" в Лиге чемпионов.

По его мнению, "сливочные" произведут в составе ротации, однако в нем все же будут присутствовать ключевые звезды клуба.

"Я думаю, что "Реал Мадрид" вряд ли привезет в Алматы полностью основной состав на матч с "Кайратом" 30 сентября. У них как раз в это время будет плотный календарь. 27 сентября - важнейшая игра в Ла Лиге против "Атлетико", а 5 октября - матч с "Вильярреалом". Понятно, что против "Атлетико" выйдет сильнейший состав, и лидеры команды будут максимально задействованы. Поэтому на игру в Казахстане, скорее всего, приедет состав с ротацией. Часть игроков основы отдохнет, а сыграют те, кто меньше времени получил в дерби. Но при этом вполне вероятно, что несколько известных звезд все же окажутся в заявке - "Реал" не может позволить себе потерю очков в Лиге чемпионов", - считает Булат Есмагамбетов.

Он отмечает, что у "Реала Мадрид" высококлассные не только основной, но и второй и третий составы. Даже при отсутствии всех лидеров команда в Алматы приедет в очень сильном составе. Кроме того, мадридцы имеют богатый опыт в подобных ситуациях - они регулярно совмещают выступления в Ла Лиге, Лиге чемпионов и национальных кубках.

По мнению Булата Есмагамбетова, если бы матч состоялся позднее, например в ноябре, вероятность того, что "Реал" выпустил бы преимущественно резервный состав, была бы значительно выше.

"Во-первых, к этому времени они могли бы уже обеспечить себе выход в 1/8 финала. Во-вторых, поздней осенью в Алматы холодно, поле становится жестче, и клуб явно поберег бы своих самых дорогих игроков от риска травмы. Но сейчас, в начале сезона, когда идет активная борьба в Ла Лиге и Лиге чемпионов, Хаби Алонсо будет осторожен. У тренерского штаба есть вся необходимая информация о сопернике, аналитики тщательно разбирают стиль игры "Кайрата". Так что решение о составе будет приниматься очень взвешенно- с одной стороны - сохранить лидеров перед "Вильярреалом", с другой - не допустить осечки в Алматы", - заключил Булат Есмагамбетов.

Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе.

"Реал Мадрид" является абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА - клуб выиграл турнир 15 раз, что больше, чем у любой другой команды.

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом". Цена билетов на матч будет определена совместно с УЕФА.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".

Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".