Голкипер "Кайрата" Анарбеков выбыл из строя перед матчем с "Реалом"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Основной вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом нижней челюсти в игре против "Актобе", передает BAQ.KZ.
Из-за травмы футболист пропустит ближайшие матчи команды.
Между тем, 30 сентября в Алматы "Кайрат" проведет ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.
Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.
В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".
Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.
В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".
Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.
Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".
Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".
В Алматы полиция усилит меры безопасности в преддверии международного футбольного матча. На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Теннисистка Мария Шарапова продала дом за 25 млн долларов баскетболисту
- В Жамбылской области подросток погиб после драки со сверстниками
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле