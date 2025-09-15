Основной вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом нижней челюсти в игре против "Актобе", передает BAQ.KZ.

Из-за травмы футболист пропустит ближайшие матчи команды.

Между тем, 30 сентября в Алматы "Кайрат" проведет ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".

Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".

В Алматы полиция усилит меры безопасности в преддверии международного футбольного матча. На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.