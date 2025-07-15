В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ прокомментировали слухи о том, что в камере Перизат Кайрат якобы хранится сумка от ноутбука, и что у обвиняемой может быть доступ к гаджетам.

Интерес к ситуации возник после заявлений Кайрат в суде 9 июля, где она рассказала о побоях со стороны сотрудников СИЗО и нарушении своих прав, не сдержав слёз. Позже полиция Астаны распространила видео с камеры наблюдения, на котором якобы видно сумку от ноутбука.

В КУИС пояснили:

"Средства связи, включая ноутбуки и мобильные телефоны, запрещены на территории режимных объектов. Сумка, зафиксированная на видео, принадлежит другому подследственному и содержит личные вещи, не технику".

Также в комитете добавили, что:

Перизат Кайрат не имеет доступа к соцсетям,

в учреждении действует круглосуточное видеонаблюдение,

проводятся регулярные обыски,

обвиняемая пользуется библиотекой и регулярно встречается с адвокатом.

На данный момент суд продолжает рассмотрение дела. Ранее бухгалтер Перизат Кайрат рассказала, как готовились отчёты фонда. Также прокурор зачитал личную переписку Перизат Кайрат с бухгалтером.

Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто. Свидетельница заявила, что в декабре 2023 года продала Перизат Кайрат автомобиль за 30 миллионов тенге через приложение Kaspi.kz.

Ранее в рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она рассказала, что в 2023–2024 годах тесно сотрудничала с подсудимой: продала ей квартиру, выполняла для неё ремонтные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также получала оплату как наличными, так и через переводы с личных счетов Перизат Кайрат и от имени общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

Кроме того, в суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.