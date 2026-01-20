Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
На заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил предложения профессиональных юристов по уточнению текста Конституции, касающегося порядка передачи полномочий Президента в случае его досрочного ухода с должности, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что текущая Конституция предусматривает передачу полномочий Президентом Сенатскому председателю, если глава государства не может выполнять свои обязанности. В случае, если председатель Сената также не может исполнять эти функции, полномочия переходят к другим должностным лицам согласно установленному порядку.
– Всё сводится к понятию "оставшийся срок". Эта норма может подразумевать как 6 месяцев, так и 6 лет. Поэтому необходимо закрепить в Основном законе, что в случае досрочного ухода Президента в течение двух месяцев проводится внеочередное президентское голосование. Этот шаг соответствует международной передовой практике. Любой глава государства в нашей стране должен приходить к власти через выборы, то есть легально. Для меня это непоколебимый принцип. И эта норма должна оставаться неизменной для будущих президентов, — подчеркнул Токаев.
Такие уточнения, по словам президента, обеспечат стабильность и предсказуемость в политической системе страны, а также укрепят правовую основу передачи полномочий главы государства.
Сегодня, 20 января, в Кызылорде стартовало V заседание Национального курултая с участием Президента.
Выступая на курултае, Глава государства высказался о культуре использования флага, призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана, выступил за защиту брака и прав граждан.
Президент также сообщил, что к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана.
Глава государства раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".
Стало известно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов. Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.
Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане. Вместо АНК создадут Народный Совет Казахстана.
