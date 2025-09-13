Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов считает, что состав "Кайрата" не претерпит больших изменений в матче против "Реал Мадрида", передает BAQ.KZ.

По словам эксперта, основная ставка будет сделана на футболистов, проявивших себя в отборочном этапе турнира.

При этом он отмечает, что у алматинского клуба впереди важные игры в чемпионате Казахстана, и именно на них команда сосредоточена в данный момент.

"На данный момент в "Кайрате" не говорят о травмах. Вроде все здоровы, чемпионат продолжается. "Кайрат" 14 сентября сыграет с "Актобе". Поэтому, думаю, сейчас клуб не думает о "Реале". Для любого тренера самый важный матч - это ближайший. Пока идут игры внутреннего чемпионата, они думают именно о составе на эти матчи.

Мы не можем сказать наверняка, да и главный тренер вряд ли скажет ( о составе – прим.редакцией) Но уже видно, какая обойма игроков поведет команду вперед. Изменения возможны только при травмах или других причинах, а в целом все стабильно - команда в форме, все тренируются", - сказал эксперт.

Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе.

"Реал Мадрид" является абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА - клуб выиграл турнир 15 раз, что больше, чем у любой другой команды.

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом". Цена билетов на матч будет определена совместно с УЕФА.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".

Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".

В Алматы полиция усилит меры безопасности в преддверии международного футбольного матча. На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.