Голкипер "Кайрата“ Темирлан Анарбеков получил травму в матче КПЛ против "Актобе". Он выбыл на неопределенный срок и, похоже, не сможет помочь команде в ближайших матчах Лиги чемпионов.

Эта новость расстроила не только болельщиков алматинского клуба, но и всех казахстанских любителей футбола, ведь именно "Кайрат" стал единственным представителем страны, пробившимся в групповой этап престижного турнира.

У болельщиков разгорелись споры о том, был ли эпизод с травмой случайным игровым моментом или же соперник действовал преднамеренно, пытаясь ослабить команду перед еврокубковыми матчами? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорила с ветераном казахстанского футбола Булатом Есмагамбетовым.

Инцидент произошел на 10-й минуте матча. При попытке перехватить мяч Анарбеков столкнулся с соперником. Медицинская бригада сразу вышла на поле, а спустя 20 минут голкипера доставили в больницу.

Булат Есмагамбетов отметил, что не усмотрел в эпизоде умысла со стороны соперника.

"Возможно, было небольшое нарушение со стороны игрока "Актобе", когда он выставил локоть. Но, думаю, не специально, чтобы нанести травму. Это игровой момент. Желаю Анарбекову восстановления", - сказал эксперт.

В целом он отмечает, что игры "Кайрата" и "Актобе" всегда проходят напряженно. Это два, в хорошем смысле слова, непримиримых соперника, говорит он.

"В этой встрече "Кайрат" контролировал игру. В первом тайме было много хороших моментов, но открыть счет не удалось. Во втором тайме всё же добились успеха - забили гол. Дальше играли по счету, и в целом "Кайрат" был сильнее. Напомню, до этого "Кайрат" обыграл соперника в Суперкубке и в Актобе. Поэтому и сейчас преимущество было на их стороне", - говорит ветеран.

Вокруг матча разгорелись споры болельщиков о том, что "Актобе" якобы действовал чрезмерно жестко. Однако эксперт с этим мнением не согласился.

"Что касается игры "Актобе" - я бы не сказал, что они играли грязно. Это футбол, контактный вид спорта, бывают жесткие стыки. Да, "Актобе" дважды проиграл "Кайрату" - и в Суперкубке, и дома. Конечно, желание взять реванш было огромное. Особенно при такой поддержке болельщиков на выезде. Но, несмотря на старание, "Актобе" не показал уровня, чтобы претендовать хотя бы на тройку (лидеров таблицы КПЛ. - Прим.ред).

Часть болельщиков "Кайрата" считает, что руководство клуба должно было поберечь голкипера перед встречей с мадридским "Реалом" и не выпускать его на матч чемпионата Казахстана.

Булат Есмагамбетов отмечает, что у алматинского клуба, помимо еврокубков, задача - защитить чемпионство.

"Сейчас у "Кайрата" главная цель - чемпионство, осталось четыре–пять туров. И они параллельно выступают в Лиге чемпионов. Терять очки в КПЛ нельзя. Поэтому Уразбахтин поступил правильно: нужно решать задачи на двух фронтах.

Главное, что "Кайрат" уже пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Но в национальном чемпионате тоже важно стать чемпионом, чтобы в следующем году снова играть в еврокубках. Поэтому впереди у них только важные матчи", - сказал эксперт.

Темирлана Анарбекова в матче против "Актобе" заменил воспитанник "Кайрата" Шерхан Калмурза. Возможно, именно он выступит в ближайших матчах команды в еврокубках.

"После замены в первом тайме он вышел, но особо проявить себя не смог, так как оборона "Кайрата" сыграла надежно, не позволила "Актобе" создать ни одного реального момента. Поэтому сказать, что он чем-то выделился (в матче. - Прим. ред.), нельзя. Но важно отметить, что по регламенту Лиги чемпионов, в случае травмы вратарей можно дозаявить еще одного. Если у "Кайрата" останется только один здоровый вратарь, клуб имеет право включить в заявку еще одного игрока“.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Матч "Спортинг" – "Кайрат" состоится 18 сентября на стадионе "Жозе Алваладе" и начнется в 23:50 по времени Казахстана.

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".

Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".

В Алматы полиция усилит меры безопасности в преддверии международного футбольного матча. На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Ранее в Актобе кондитера обвинили в неуважении к родному городу. Кондитер Самал Асанова в преддверии матча между алматинским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом" испекла торт в поддержку казахстанской команды.