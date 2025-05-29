В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.

Онлайн-трансляция заседания суда проходит на нашем YouTube-канале.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых девять человек, среди них один несовершеннолетний.

28 мая в первой половине дня по приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева выступил судебно-медицинский эксперт Омирбек Жолымбетов. Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева.

Также стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла - адвокатом Ж. Абеновым - был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.

Отвод был рассмотрен судьёй этого же суда - Аскарбеком Беймбетовым.

По итогам рассмотрения отвод был отклонён. Суд продолжил исследование материалов дела до 19.30 часов.

В суде были показаны записи с видеорегистратора одной из машин подсудимых.

23 мая несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.

Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.

Также в суде продемонстрирована видео очной ставки между Гаипбаевым и подсудимым Дидаром Калиахметом.

Представили видеозапись следственного эксперимента, где мать погибшего, Гульбара Бишимбиева, воспроизводит события той трагической ночи.

Кроме того, по ходатайству потерпевшей стороны в суд был приглашен известный судмедэксперт Тахир Халимназаров. Ему задали вопрос о том, в течение какого времени нужно было доставить мальчика в больницу, чтобы спасти ему жизнь. Он озвучил характеристики ранения Шерзата и описал силу удара.

22 мая судья отреагировал на утечку записей по делу Шерзата. Он выступил с заявлением, касающимся нарушений конфиденциальности в ходе судебного процесса. Из-за утечки трое сотрудников технического персонала были привлечены к дисциплинарной ответственности. Они получили выговор.

В суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.

Кроме того, прокурор Дана Сарсенбай сообщила от чего скончался Шерзат Полат. Она озвучила заключение судебно-медицинской экспертизы.

Вместе с тем была воспроизведена видеозапись допроса Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. Свидетельница рассказала о выстрелах и попытке скрыть следы.

Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.

21 мая суд ознакомился с видеозаписями следственных действий и очных ставок между допрошенными подсудимыми и потерпевшими.

Были озвучены ключевые фрагменты показаний одного из подсудимых — Абзала Шынасыла. Он заявил, что согласился взять на себя ответственность за произошедшее из-за давления как со стороны следствия, так и со стороны других фигурантов дела.

Абзал частично признал свою вину и подробно рассказал о событиях той ночи. Также он опроверг связь с группировкой "Хуторские".

Очередным допрошенным на заседании стал подсудимый Дидар Калиахмет. В своих показаниях он рассказал, как оказался рядом с местом происшествия и почему не стал вмешиваться в конфликт.

Подсудимый Дидар даже заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою непричастность к насилию и применению оружия в ночь трагедии.

16 мая суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.

Завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.

Подсудимый Дидар Калиахмет отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.

Адвокат потерпевшей стороны намекнул на связь подсудимых с бандой "Хуторские".

Азамат Токтаубаев добровольно рассказал о своем предыдущем уголовном деле. Далее он признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая.

Позже в суде начался допрос несовершеннолетнего подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата.

Еще один фигурант дела Нуркияс Ильясов, также дал подробные показания о событиях той ночи. Еще он заявил об инсценировке задержания с участием СОБРа.

15 мая в суде адвокат пожаловался на съёмку подсудимого.

Также судья по делу призвал блогеров и комментаторов воздержаться от провокационных действий.

Вместе с этим было продемонстрировано видео, снятое очевидицей с балкона одного из домов по улице Менделеева. Кадры вызвали сильные эмоции у присутствующих – зал суда сотрясался от звуков плача и криков, раздающихся на записи.

После один из подсудимых – Нурбол Токтаубаев подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Также Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке.

В заключение судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний Токтаубаева.